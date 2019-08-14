Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Памфилова готова прислушаться к жесткой критике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что не обижается, когда членов ЦИК оскорбляют, так как это свидетельствует об уровне культуры, хотя к серьезным аргументам готова прислушаться.
"Оправдываться нам не в чем, но доказывать свою правоту мы будем, с уважением относясь к нашим оппонентам… Это уровень культуры, могут нас оскорблять, как угодно. Вот честно скажу, даже не обижаюсь. Это их дело. Но даже к самой жесткой критике и серьезным аргументам, конечно, готова прислушаться", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Глава ведомства добавила, что не может огласиться с обвинениями в адрес комиссии, когда говорят, что "ЦИК встал на какую-то сторону".
"На какую сторону?… Мы стоим на стороне закона", — отметила она.
Последние новости
"Машина Путина" разрушила утопию "шведского социализма" Синоптики предупредили о приходе жары Почему перед китайцами извинились и когда извинятся перед Россией
Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я был в отпуске»: Песков о поездке Путина без шлема128
Пенсионер перерезал тросы промальпинистам46
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном72
Четырехдневка погубит россиян331
Драка россиянки с командой Дженнифер Лопес попала на видео17
Видео
05:08
Как звучат планеты Солнечной системы
Наука и техника
00:48
Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном
Политика
03:40
«Россия не позволит»: Сделано заявление для США
Оружие В мире
00:40
Истребитель НАТО попытался приблизиться к самолету Шойгу
Армия
00:28
Летчики Су-27 отогнали американца от Шойгу
Армия Общество
00:56
Четырехдневка погубит россиян
Общество Статьи
02:31
Подпись Фриске в договоре с Русфондом оказалась подделкой
Шоу-бизнес
01:07
Соловьев ответил «блокаднице» Бузовой
Шоу-бизнес
02:04
Возле Алма-Аты эвакуируют людей
Катастрофы
02:38
Раскрыта судьба пропавшего в Сирии россиянина
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение