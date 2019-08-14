Памфилова готова прислушаться к жесткой критике

Глава Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что не обижается, когда членов ЦИК оскорбляют, так как это свидетельствует об уровне культуры, хотя к серьезным аргументам готова прислушаться.

"Оправдываться нам не в чем, но доказывать свою правоту мы будем, с уважением относясь к нашим оппонентам… Это уровень культуры, могут нас оскорблять, как угодно. Вот честно скажу, даже не обижаюсь. Это их дело. Но даже к самой жесткой критике и серьезным аргументам, конечно, готова прислушаться", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Глава ведомства добавила, что не может огласиться с обвинениями в адрес комиссии, когда говорят, что "ЦИК встал на какую-то сторону".