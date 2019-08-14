В РФ сравнили Меркель с сержантом из-за слов о ДРСМД

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В Совфеде сравнили Меркель с сержантом после слов о России и ДРСМД 

RT на русском + ещё 16 51 минуту назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал RT заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Меркель посчитала Россию виновной в распаде ДРСМД
«Было бы странно услышать от госпожи Меркель какую-то другую оценку. Отсутствие поддержки позиции американцев в этой ситуации — явный выход за рамки атлантической солидарности и союзнических обязательств. Та конструкция выхода из Договора РСМД, которая была предложена Соединёнными Штатами, сегодня как аксиома принимается всеми их партнёрами. Сказать что-то другое — означает признать кардинальную неправоту Вашингтона», — сказал Морозов.
По словам сенатора, странность данной ситуации заключается в том, что российская сторона не раз предлагала американцам ознакомиться с теми системами, которые, по мнению США, выходили за рамки ДРСМД.
«На презентацию систем Штаты, как известно, не явились и доказательств не предъявили. Так что, заявление Меркель в данной ситуации — это позиция сержанта, который, стоя в строю, поглядывает на капитана. Что командует капитан, то и исполняет сержант», — заключил он.
Ранее Меркель заявила, что Россия «дала повод» для окончания действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
По словам канцлера, в итоге была утрачена часть системы ограничений вооружений в Европе и во всём мире.
RT на русском: последние новости
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Политика , Видео , Олег Морозов , Совет Федерации , Германия
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