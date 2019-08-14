Пока вы спали: Путин сверит часы с Макроном

Макрон и Путин проведут переговоры во Франции

Президент России Владимир Путин 19 августа посетит с однодневным визитом Францию , где встретиться с коллегой Эмманюэлем Макроном в его летней резиденции — форте Брегансон, пишет «Коммерсант».

По данным издания, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обозначил среди «международных» тем, которые будут подняты на встрече, ситуацию на Украине и «перспективы продолжения работы в нормандском формате».

По словам французского дипломатического источника, «откровенные и доверительные» переговоры с Владимиром Путиным пройдут накануне саммита G7, который состоится 24–26 августа в Биаррице, на юго-западе Франции. Он также отметил, что конкретных результатов от ближайшей встречи президентов Франции и России не ожидается.

Потери РФ от санкций оценили в 800 млрд

Согласно расчету экономистов, сделанному для Института переходных экономик Банка Финляндии, в 2014–2015 годах санкции замедлили экономику России, однако не только они стали причиной кризиса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК Согласно исследованию, которое приводит издание, замедление экономики России началось примерно за год до введения санкций. При этом, согласно выводам, к которым пришли экономисты, отрицательный эффект санкций был наиболее заметен на ключевой процентной ставке, импорте и курсе рубля.

По мнению авторов исследования, эффект от финансовых санкций был относительно скромным. Они рассчитали, что в 2014–2015 годах экономика России фактически сократилась на 1,62%, а если бы санкций не было, сокращение составило бы 0,45%. В деньгах потери экономики от санкций можно оценить более чем в 800 млрд руб. в ценах 2011 года, следует из данных Росстата , которые приводит издание.

Россиянам могут запретить использование старых машин

Комитет Госдумы по экономической политике и промышленности предложил Минтрансу Минпромторгу запретить использование автомобилей, «достигших предельного срока эксплуатации». При этом представители автолюбителей выступили против инициативы, сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, соответствующее письмо Минпромторгу и Минтрансу направила зампред комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина , супруга президента КамАЗа Сергея Когогина . В документе, с текстом которого ознакомилась газета, Когогина предложила проработать вопрос о «законодательном запрете использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков эксплуатации». При этом, не уточнив, о каких именно автомобилях идет речь, и какие санкции будут применяться.

США захотели разместить новые ракеты в Азии

США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) захотели разместить новые ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ABC News. По данным СМИ, такое заявление сделала заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявлял, США готовы разместить ракеты наземного базирования средней дальности в Азии для того, чтобы остановить рост влияния Китая в регионе.

В Москве начали борьбу с бедностью

В столице России стартовала собственная пилотная программа по повышению доходов малоимущих семей с целевой аудиторией 250 тысяч человек. Основная ее особенность — ориентированность на поиск работы с более высокими доходами. Об этом пишет «Коммерсант».

Целевой аудиторией проекта стали москвичи работоспособного возраста. Основным инструментом стал не столько поиск вакансий, сколько снятие барьеров для трудоустройства на более высокооплачиваемой работе. По данным газеты, в рамках пилотного проекта Москва берет на себя консультации, допобразование и тренинги для участников программы, оплату им стипендий в размере московского МРОТ и временное сохранение соцльгот. Все услуги в рамках программы бесплатны, она реализуется сетью «Моя карьера» и московским бюджетным учреждением «Мой семейный центр», московскими департаментами образования, труда и соцзащиты и информационных технологий. Часть программы скоординирована с московской программой создания сети семейных детских садов.