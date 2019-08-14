Девочка рассказала об удивившем ее жесте Путина

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Девочка рассказала о встрече с Путиным, опустившимся перед ней на колено 

РИА Новости + ещё 16 2 часа назад
Воспитанница Академии хореографии Севастополя Анастасия поделилась впечатлениями от встречи с Владимиром Путиным.
Накануне российский лидер побывал в учебном заведении, пообщался с юными артистами и ректором — премьером Баварского национального балета Сергеем Полуниным. Одну из учениц Путин назвал мадемуазелью, опустился перед ней на колено и поцеловал руку.
Маленькая балерина призналась, что жест президента ее удивил.
"Я отвернулась, а передо мной уже стоял Путин. Я к нему подкралась и стояла возле него. А потом я хотела ему руку пожать, а он встал на колено", — рассказала девочка телеканалу РЕН ТВ.
При этом Анастасия предположила, что остальные девочки не стали ей завидовать.
Ученица академии надеется в будущем стать похожей на Майю Плисецкую.
"Я хочу тоже быть знаменитой, как она. У нее будто в руках не было косточек, она двигалась хорошо", — заключила Анастасия.
Встреча состоялась в ходе III Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес". Руководители Академии заверили президента, что уже в конце следующего учебного года сделают с юными учениками итоговый спектакль.
Путин также выразил надежду, что Полунин, несмотря на свой плотный график, найдет время на занятия с маленькими артистами. Артист ответил, что "дети — это самое большое счастье".
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Комментарии
Политика , Видео , Сергей Полунин , Майя Плисецкая , Владимир Путин , РЕН ТВ , Севастополь
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