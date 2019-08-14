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Киев призвали соблюдать статус Северо-Крымского канала 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киев не имеет права в одностороннем порядке перекрывать подачу воды через Северо-Крымский канал, заявил крымский вице-премьер, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
Мурадов напомнил, что канал был создан во времена СССР и носит международный статус.
«Никто не вправе перекрывать международный канал, по которому осуществляется подача воды или осуществляется судоходство. В международном праве эти позиции четко закреплены и прописаны», — сказал он РИА «Новости».
По его словам, решение Киева продолжать водную блокаду полуострова означает, что украинские власти все еще не способны вести диалог с Россией.
«Конструктивных отношений при таком подходе новых властей Украины, к сожалению, с Киевом не построить», — сказал Мурадов.
Ранее «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что Украина имела полное право перекрыть канал, который доставлял воду из Днепра в Крым, поскольку он находится на территории Украины.
На прошлой неделе депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Россия и Украина могли бы заключить межгосударственное соглашение по поставкам воды Днепра в Крым. Кроме того, в Крыму предложили провести переговоры с Киевом для пропуска воды из Днепра.
Юрист постпредства Крыма при президенте Александр Молохов заявил газете ВЗГЛЯД, что у России есть все шансы отстоять в суде право на воду из Днепра.
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Комментарии4
Политика , Украина , Георгий Мурадов , Антон Кориневич , Михаил Шеремет , Александр Молохов , Госдума , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Киев
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