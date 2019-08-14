Россия объяснила «отчаянное положение» украинцев в Крыму

Полянский обвинил представителя Великобритании в плохой подготовке и наличии устаревшей информации. «На территории нашей страны нет никакого вооруженного конфликта, следовательно, говорить о международном гуманитарном праве применительно к нашей стране неуместно», — отметил он.

Российский представитель призвал все государства строго выполнять возложенные на них обязательства по международному праву. По его словам, проблема связана с неготовностью или нежеланием сторон осуществлять его принципы и нормы на практике. «В этих условиях у многих, в зависимости от политических предпочтений, возникает соблазн раскрутить нарушения одних сторон и утаить преступления других», — резюмировал Полянский.

Ранее Пирс признала ситуацию с украинскими гражданами в Крыму бедственной. По ее словам, украинцы, проживающие на полуострове, находятся в «отчаянном положении», так как они лишены доступа к базовым социальным услугам.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее число жителей высказалось в поддержку этого решения. Украина и страны Запада считают полуостров аннексированной территорией. Москва указывает на то, что переход Крыма под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.