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За указом Зеленского о гражданстве для россиян стоит Госдеп, заявил Володин 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Указ президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства россиянам — абсолютный популизм, очевидно, что за принятыми решениями стоит госдеп США, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Зеленский во вторник подписал указ об упрощении процедуры получения гражданства Украины для россиян, которые подверглись "политическим преследованиям". Упрощение порядка приобретения украинского гражданства также коснется иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в вооруженных силах Украины и/или принимали участие в конфликте в Донбассе.
Как отметил Володин, которого цитирует сайт Госдумы, сегодня "миграция граждан Украины в Россию и страны Европы составляет миллионы, только в России трудятся до 3 миллионов украинцев".
"На Украине нет работы, уровень жизни низкий, и когда президент Украины начинает приглашать граждан других стран в государство, где каждая сфера жизни охвачена кризисом, это абсолютный популизм", — заявил Володин.
По словам председателя Госдумы, поднимать вопрос о предоставлении гражданства необходимо, когда "есть запрос на тех, кто будет получать работу, причем более оплачиваемую, им сохранят право на родной язык, исповедание своей религии, так как это ключевые вопросы, от решения которых зависит выбор человека".
"Очевидно, что за принятыми решениями стоит госдеп США. Тех, кто нарушил закон Российской Федерации, своровал и хочет уйти от наказания и получить политическое прикрытие в виде убежища, будут вместо США и Великобритании отправлять на Украину, где их ждет незавидная участь, отказавшись от родного языка и веры, сеять раздор и создавать напряжение между нашими странами", — добавил спикер Госдумы.
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Политика , Владимир Зеленский , Вячеслав Володин , Госдеп США , Госдума
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