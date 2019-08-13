Митрохина зарегистрируют на выборы в Мосгордуму на заседании в среду

"Окружная избирательная комиссия завтра соберется и зарегистрирует его", — сказал Горбунов.

Митрохин ранее обжаловал решение окружного избиркома, отказавшего в регистрации его кандидатуры в 43-м округе. Мосгоризбирком удовлетворил жалобу: МГИК счел возможным вернуть Митрохину часть ранее отбракованных подписей избирателей, их должно было хватить для регистрации. Мосгоризбирком обязал окружную комиссию пересмотреть свое решение и перепроверить документы Митрохина. Позже решение окружного избиркома отменил Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.