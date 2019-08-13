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Митрохина зарегистрируют на выборы в Мосгордуму на заседании в среду 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Окружная избирательная комиссия в среду зарегистрирует выдвиженца от партии "Яблоко" Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы после того, как Мосгорсуд отменил решение об отказе в регистрации, сообщил РИА Новости председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
"Окружная избирательная комиссия завтра соберется и зарегистрирует его", — сказал Горбунов.
Митрохин ранее обжаловал решение окружного избиркома, отказавшего в регистрации его кандидатуры в 43-м округе. Мосгоризбирком удовлетворил жалобу: МГИК счел возможным вернуть Митрохину часть ранее отбракованных подписей избирателей, их должно было хватить для регистрации. Мосгоризбирком обязал окружную комиссию пересмотреть свое решение и перепроверить документы Митрохина. Позже решение окружного избиркома отменил Мосгорсуд.
Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107). При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Комментарии1
Политика , Новости Москвы , Сергей Митрохин , Валентин Горбунов , Партия "Яблоко" , Мосгордума , Мосгорсуд , РИА Новости
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