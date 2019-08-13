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Памфилова пожаловалась на проплаченную кампанию против ЦИК 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: ТАСС
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что против ЦИК ведётся проплаченная кампания. Кто именно проплатил её, она не уточнила, сообщает РБК. По словам Памфиловой, ЦИК «уже обвинили во всех грехах и дальше будут обвинять».
«Я знаю, какие деньги были затрачены и кому сколько заплачено», — сказала она на заседании комиссии, однако никаких деталей не сообщила.
Ранее Элла Памфилова оценила избирательную кампанию: по её словам, «В целом лучше, чем в прошлые времена». Что касается ситуации в Москве, где было отказано в регистрации ряду оппозиционных кандидатов, после чего в столице начались несогласованные акции протеста, по её словам, она стала для неё громом среди ясного неба. Реагировать на такие вызовы надо с умом, не отвлекаясь на «шумовую завесу», уверена Памфилова.
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Напомним, в Москве с середины июля идут акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Большинство акций было не согласовано со столичными властями. На митингах 27 июля и 3 августа были задержаны более тысячи человек соответственно.
10 августа состоялась согласованная акция на проспекте Сахарова, собравшая 60 тысяч человек. Однако после её окончания часть публики решила продолжить акцию, и пошла гулять по центру столицы, где и начались задержания.
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Комментарии4
Политика , Элла Памфилова , Мосгордума , Правительство Москвы , Центризбирком России
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