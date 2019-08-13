«Это не кризис»: в Кремле оценили акции в Москве

В Кремле осудили несоразмерное применение силы полицией в отношении участников несогласованного шествия, прошедшего 10 августа в центре Москвы . По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, жестокие действия силовиков оправданы, если с их помощью пресекаются общественные беспорядки. Он отметил, что Кремль следит как за случаями неповиновения протестующих при задержании, так и за проявлением агрессии со стороны правоохранителей.

Кремль назвал недопустимым несоразмерное применение силы полицией в отношении участников несанкционированного шествия, которое прошло 10 августа после согласованного митинга протеста на проспекте Академика Сахарова.

При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что жесткие действия силовиков оправданы, если с их помощью пресекаются общественные беспорядки.

По его словам, правоохранители лишь выполняют свои обязанности по устранению несанкционированных акций, а также обеспечивают безопасность на согласованных мероприятиях.

Песков также сообщил, что в Кремле учитывают, как случаи неповиновения людей при задержании, так и проявление агрессии с обеих сторон.

«Мы фиксируем и обращаем внимание на все материалы, где запечатлены случаи, по факту которых кстати ведется внутреннее расследование служебное, внутренняя проверка. И также фиксируем те материалы, которые фиксируют неповиновение и, более того, агрессию по отношению к сотрудникам органов правопорядка, что также является недопустимым», — пояснил он, передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента заявил, что следствие обязательно рассмотрит случаи чрезмерного применения силы со стороны силовиков 10 августа. Также он попросил граждан не руководствоваться эмоциями, когда они оценивают принесенный участникам акции вред здоровью, и призвал дождаться вердиктов суда.

Те решения суда, которые уже были вынесены по делам о несанкционированных акциях, Песков комментировать отказался. При этом он отметил, что в Кремле не считают протесты, начавшиеся 20 июля, проявлением политического кризиса.

«Это не кризис, протесты происходят во многих странах мира, они вызваны конкретными вопросами. В европейских столицах, во всем мире происходят акции протеста», — заключил пресс-секретарь.

Ранее резонанс вызвало задержание москвички Дарьи Сосновской. Оно произошло 10 августа в центре города, куда сотни людей отправились после согласованного на проспекте Сахарова митинга. В соцсетях были опубликованы кадры, на которых видно, как правоохранители силой ведут Сосновскую с зонтом в руках в автозак. В это время один из силовиков наносит девушке удар в верхнюю часть живота. Вскоре пострадавшая подала заявление в Следственный комитет , в котором отметила, что ее также ударили по голове около самого автозака.

Позже врачи диагностировали у задержанной закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягких тканей головы, а также ушиб грудной клетки.

Между тем против Сосновской также возбуждено административное дело за участие в несанкционированном митинге — первое заседание пройдет во вторник, 13 августа. Ей грозит штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Также в ходе несанкционированного митинга был задержан инвалид. Очевидцы сняли, как два правоохранителя несут молодого человека в автозак. Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева заявила о намерении выяснить обоснованность данного задержания.

«Был задержан инвалид-колясочник, мы сделали запрос по нему, хотим сегодня получить информацию. Разбираемся, за что он был задержан, это особая тема», — сообщила омбудсмен.

Песков отметил, что все незарегистрированные депутаты, за допуск которых митинговали на проспекте Академика Сахарова, могут подать апелляцию на решение избиркома. «Законом предусмотрена процедура и здесь все абсолютно четко, здесь нет никакой двусмысленности», — подчеркнул он.