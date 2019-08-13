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Такая нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского 

Рамблер 22 минуты назад
Депутат Госдумы Леонид Калашников назвал нелепицей инициативу президента Украины Владимира Зеленского упростить получение украинского гражданства россиянами, которые «преследуются за политические убеждения».
«Это попытка неуклюжего ответа на наш закон о паспортах для ДНР и ЛНР. Он же прокукарекал тогда: «То же самое сделаем для граждан России». Теперь за слова надо отвечать», — сказал Калашников в комментарии «Взгляду».
Зеленский пошел навстречу «преследуемым» россиянам
По словам депутата, любая страна мира может облегчить получение гражданства для лиц, преследуемых за политические убеждения.
«Но когда подобный закон касается лишь граждан какой-то конкретной страны — это уже личная юридическая новелла Зеленского. Такого нелепицы нет больше ни в одной стране мира», — заявил он.
По мнению Калашникова, инициатива Зеленского чрезмерна, ведь граждане РФ, не сумевшие найти убежище в США или Европе, всегда находят его на Украине.
Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров безотлагательно разработать законопроект об упрощении получения украинского гражданства россиянами, преследуемыми за политические убеждения.
Комментарии153
Политика , Видео , Владимир Зеленский , Калашников Леонид Иванович , Госдума , Деловая газета "Взгляд"
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