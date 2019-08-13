Такая нелепица. В РФ отреагировали на новую инициативу Зеленского

«Это попытка неуклюжего ответа на наш закон о паспортах для ДНР и ЛНР. Он же прокукарекал тогда: «То же самое сделаем для граждан России». Теперь за слова надо отвечать», — сказал Калашников в комментарии «Взгляду».

По словам депутата, любая страна мира может облегчить получение гражданства для лиц, преследуемых за политические убеждения.

«Но когда подобный закон касается лишь граждан какой-то конкретной страны — это уже личная юридическая новелла Зеленского. Такого нелепицы нет больше ни в одной стране мира», — заявил он.

По мнению Калашникова, инициатива Зеленского чрезмерна, ведь граждане РФ, не сумевшие найти убежище в США или Европе, всегда находят его на Украине.

Ранее во вторник президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров безотлагательно разработать законопроект об упрощении получения украинского гражданства россиянами, преследуемыми за политические убеждения.