Украина создаст вокруг Крыма режимный район

Украинское учреждение «Госгидрография» собирается создать режимный морской район вокруг Крыма и запретить иностранным судам заходить в порты полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как сообщил начальник «Госгидрографии» Александр Щипцов, создание режимного района поможет «минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения» и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».

Также это должно помешать России проводить картографирование района для создания электронных навигационных карт (ЭНК). По мнению украинской стороны, российские ЭНК несут угрозу навигации.

В «Госгидрографии» намерены добиться полного изъятия из оборота электронных навигационных карт (ЭНК) российского производства.