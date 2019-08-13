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Украина создаст вокруг Крыма режимный район 

Рамблер + ещё 8 5 минут назад
Украинское учреждение «Госгидрография» собирается создать режимный морской район вокруг Крыма и запретить иностранным судам заходить в порты полуострова. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Как сообщил начальник «Госгидрографии» Александр Щипцов, создание режимного района поможет «минимизировать риски для моряков в части навигационно-гидрографического обеспечения» и «снять с Украины ответственность за любые аварийные события».
Также это должно помешать России проводить картографирование района для создания электронных навигационных карт (ЭНК). По мнению украинской стороны, российские ЭНК несут угрозу навигации.
В «Госгидрографии» намерены добиться полного изъятия из оборота электронных навигационных карт (ЭНК) российского производства.
Политика , Видео , В мире , Конфликты , Украина , Республика Крым
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