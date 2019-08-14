Названа причина увольнения Зеленским переговорщика по Донбассу

По его словам, на решение главы государства повлияли последние высказывания Бессмертного. В частности, 9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе. Отмечается, что он публично заявлял о жесткой линии в переговорах.

По данным издания, слова Бессмертного вызвали недовольство в окружении украинского лидера, так как глава государства неоднократно заявлял о готовности добиваться мира на востоке всеми возможными способами.

«Причиной увольнения послужила моя публичная позиция. Я не могу понять, когда Украина, сильная своим народом, демонстрирует боязнь по отношению к абсолютно неорганизованной России. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел», — приводит слова бывшего представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу издание.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Бессмертный был назначен на эту должность 19 июня. При его участии группа смогла договориться о заключении бессрочного перемирия в Донбассе и разведении войск на новых участках.