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Названа причина увольнения Зеленским переговорщика по Донбассу 

Lenta.ru + ещё 33 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу из-за различного видения перспектив минского процесса. Об этом «Коммерсанту» рассказал неофициально информированный источник в Киеве.
По его словам, на решение главы государства повлияли последние высказывания Бессмертного. В частности, 9 августа представитель Киева заявил, что Украина должна прекратить свое участие в минском переговорном процессе после гибели четырех военных в Донбассе. Отмечается, что он публично заявлял о жесткой линии в переговорах.
По данным издания, слова Бессмертного вызвали недовольство в окружении украинского лидера, так как глава государства неоднократно заявлял о готовности добиваться мира на востоке всеми возможными способами.
«Причиной увольнения послужила моя публичная позиция. Я не могу понять, когда Украина, сильная своим народом, демонстрирует боязнь по отношению к абсолютно неорганизованной России. Я не понимаю, почему не отвечают на фронте, когда идет обстрел», — приводит слова бывшего представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу издание.
13 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил Бессмертного с должности представителя Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу. Бессмертный был назначен на эту должность 19 июня. При его участии группа смогла договориться о заключении бессрочного перемирия в Донбассе и разведении войск на новых участках.
Бессрочное перемирие в Донбассе начало действовать после полуночи 21 июля. Однако обстрелы в зоне боевых действий не прекратились. Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявлял, что со стороны ополченцев происходят единичные обстрелы, но украинская армия твердо соблюдает режим тишины, поэтому, с его точки зрения, говорить о нарушении договоренностей нельзя. Самопровозглашенные республики Донбасса обвиняют Киев в провокациях и подготовке к силовому решению конфликта.
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Политика , В мире , Конфликты , Украина , Роман Бессмертный , Владимир Зеленский , Руслан Хомчак , Генштаб , Киев
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