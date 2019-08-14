Памфилова сообщила, что ЦИК может рассмотреть жалобу кандидата в Мосгордуму Янкаускаса

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия попробует найти основания для рассмотрения жалобы незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константинаса Янкаускаса, обращение которого пришло в ЦИК после истечения положенного срока обжалования.

"У Константинаса Янкаускаса сложная ситуация, поскольку он послал [жалобу] по почте через чуть ли не Мурманск. Мы все-таки, взвесив все аргументы, решили в его пользу, что мы попытаемся найти основания в ближайшее время рассмотреть его жалобу", — сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

Ранее сообщалось, что жалоба Янкаускаса поступила в Центризбирком по истечении положенного по закону пятидневного срока на обжалование решения Мосгоризбиркома об отказе в регистрации. Однако отправлена по почте она была вовремя.

Центризбирком на заседаниях 2, 7, 9 и 13 августа отказал в удовлетворении жалоб незарегистрированных кандидатов Константина Лисицы, Александра Руденко, Дмитрия Гудкова, Любови Соболь, Елены Русаковой, Анастасии Брюхановой, Ильи Яшина, Геннадия Гудкова и Александра Соловьева на решение Мосгоризбиркома об отказе в их регистрации. Причиной для отказа стала нехватка достоверных подписей избирателей у кандидатов, в том числе у большинства кандидатов были обнаружены подписи умерших людей. Кроме того, Соболь, Брюханова и супруга Геннадия Гудкова неверно заполнили документы о принадлежащем им имуществе за рубежом, что является самостоятельным основанием для отказа в регистрации. Другие незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Юлия Серебрянская, Екатерина Игнатова и Иван Кульнев отозвали свои жалобы об отказе в регистрации из ЦИК, а обращение кандидата Юлии Галяминой не рассматривалось на заседании комиссии, так как она подала в суд.

Ранее глава ЦИК сообщала, что незарегистрированные кандидаты могут обжаловать решение Мосгоризбиркома в ЦИК, а также обращаться в суд. Секретарь Центризбиркома Майя Гришина уточняла, что решение Мосгоризбиркома может быть обжаловано в течение пяти дней и рассмотрено в течение десяти дней с момента поступления жалобы.

Выборы в Мосгордуму

Мосгоризбирком отказал в удовлетворении жалоб на решения окружных избирательных комиссий незарегистрированным кандидатам Константину Лисице (33-й округ), Юлии Серебрянской (45-й округ), Константинасу Янкаускасу (31-й округ), Дмитрию Гудкову (5-й округ), Ивану Жданову (8-й округ), Любови Соболь (43-й округ), Андрею Бабушкину (11-й округ), Елене Русаковой (37-й округ), Екатерине Игнатовой (14-й округ), Анастасии Брюхановой (42-й округ), Юлии Галяминой (9-й округ), Илье Яшину (45-й округ), Марине Лукьянец (40-й округ), Александру Руденко (42-й округ), Геннадию Гудкову (2-й округ), Ивану Кульневу (23-й округ), Зое Шарагатовой (4-й округ), Александру Соловьеву (3-й округ) и Эльмире Шагиахметовой (37-й округ). При этом городской избирком удовлетворил жалобу Сергея Митрохина и обязал избирательную комиссию по 43-му одномандатному округу пересмотреть вопрос о его регистрации. Однако ОИК 6 августа повторно отказала ему в регистрации, после чего Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом на выборах в депутаты в Мосгордуму. Рассмотрение жалобы Дмитрия Булыкина (43-й округ) было отложено рабочей группой, так как кандидат обратился в Мосгорсуд.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Зарегистрировано 233 кандидата, в том числе 171 кандидат от партий и 62 самовыдвиженца. Отказано в регистрации было 57 кандидатам, в том числе 39 самовыдвиженцам. От трех парламентских партий на выборы идут 129 человек: 45 — от ЛДПР, 44 — от КПРФ и 40 — от "Справедливой России", также зарегистрированы кандидаты от партий "Яблоко", "Коммунисты России", "Родина", "Зеленые" и Партии роста.