В Крыму рассказали, когда сократят рабочую неделю

Переход на четырехдневную рабочую неделю в России не будет быстрым и требует согласия как работодателей, так и работников, который придется работать интенсивнее. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказала председатель Федерации независимых профсоюзов Крыма Надежда Краденова.

"Я думаю, это вопрос не сегодняшнего дня. Он требует детальной проработки, внесения изменений во многие законодательные акты, готовности работодателей платить за четыре рабочих дня прежнюю заработную плату, а также готовности самых работников к более интенсивному труду. Наше государство пока только на пути к этому", считает Краденова.

По мнению крымской Федерации профсоюзов, более короткая рабочая неделя повысит производительность труда и позволит побороть синдром хронической усталости у работников. Для того, чтобы облегчить жизнь жителям страны, прежде всего, необходимо модернизировать производство.

По данным соцопроса, только 50% трудоспособного населения готовы перейти на более укороченную рабочую неделю, так как многие из них боятся снижения уровня собственных доходов, отметили в организации. Кроме того, сокращение часов работы потребует большей интенсивности труда, поэтому население должно быть готово к тому, что придется отказаться от длинных перерывов и перекуров.

Вероятно, введение новой системы будет опробоваться на работниках определенных отраслей, чтобы, считают в Федерации.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю с сохранением заработной платы россиян. В ФНПР отметили, что в некоторых странах предприятия перешли на 35-часовую рабочую неделю и в целом продолжительность рабочего времени в мире постепенно снижается.