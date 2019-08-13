Жириновский раскритиковал систему выборов в Мосгордуму

«Единственный парламент местный, где выборы только по округам, мажоритарка. Зачем сделали? Они думали, что они не допустят туда людей типа прозападных, демократов. А получается наоборот, в каждом округе сидит кто-то из прозападных, и мы фамилии не всегда знаем. Вот это ошибка их, незнание, неумение», — заявил Жириновский «Рамблеру».

Политик заявил, что его партия добивалась, чтобы выборы в Мосгордуму проходили по партийным спискам или же по смешанной системе, по аналогии с выборами в Госдуму РФ

По словам Жириновского, представители ЛДПР могут получить в московском парламенте около 20%, то есть около 10 мест.

Он отметил, что своим кандидатам ЛДПР выделяет 1 млн рублей на избирательную кампанию, в то время как некоторые конкуренты имеют до 200 млн рублей.