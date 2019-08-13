Российские разработки в сфере новых вооружений опережают уровень других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Наш президент неоднократно говорил, что российские разработки в этой области пока значительно опережают уровень, которого удалось достичь другим странам и являются достаточно уникальными. Об этом говорил президент России», — сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получил значительный объем информации после взрыва на военном полигоне под Северодвинском Архангельской области. По его словам, Штаты располагают похожими, но более продвинутыми технологиями.