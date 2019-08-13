Пока вы спали: Крым попросил у Путина денег

Путину показали достижения Крыма и попросили денег

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Крым глава региона Сергей Аксенов отчитался о достижениях. Как пишет «Коммерсант», в числе достижений был назван Крымский мост и «профицит электроэнергии» в 700 мегаватт.

Также глава Крыма сообщил Путину о росте собственных налоговых поступлений, ремонте большинства школ, детсадов и больниц. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев рассказал президенту, что региону негде поселить специалистов, которые будут работать в новых больницах и школах. Он попросил выделить 12,2 миллиарда рублей на строительство 270 тысяч «квадратов» служебного жилья. Путин идею поддержал.

Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве

Экс-президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве, захвате заложников, незаконном обороте оружия, организации беспорядков и по еще нескольким уголовным статьям. Об этом сообщает For.kg со ссылкой на генпрокурора страны Откурбека Джамшитова.

По словам генпрокурора, обвинения связаны с событиями 7-8 августа в Кой-Таше, когда силовики пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева, а его сторонники встали на защиту экс-президента. Джамшитов сообщил, что на имущество Атамбаева наложен арест, перечень арестованного имущество состоит из 120 пунктов.

Украинский эксперт предупредил об опасной идеологии партии Зеленского

Политолог, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев заявил, что идеология либертарианства, которой придерживается партия Владимира Зеленского «Слуга народа», освобождает государство от социальных обязательств. Об этом сообщается на YouTube-канале GolosTV UA.

Богатырев назвал либертарианство «правым анархизмом», при котором все покупается и все продается, но при этом никаких социальных обязательств у государства нет. Эксперт обратил внимание на заявления новых властей о необходимости отмены бесплатного высшего образования и переходе на платную страховую медицину. По мнению Богатырева, все это не понравится украинцам, поэтому рейтинг Зеленского упадет.

СМИ назвали имя нового посла США в России

Президент США Дональд Трампа выдвинет спецпредставителя по КНДР Стивена Бигана в качестве кандидата на пост американского посла в России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседники газеты назвали выбор в пользу Бигана весьма вероятным. Биган изучал русский язык и политологию, работал в Ford Motor и посещал Россию по делам совместного предприятия Ford-Sollers. Еще одним претендентом называют посла США в Германии Ричарда Гренелла

В Роскачестве рассказали, как выбрать колбасу

В некоммерческой организации Роскачество рассказали, что при выборе вареной колбасы первым делом необходимо сверить реальные условия хранения с допустимыми: температура в холодильнике должна быть от нуля до шести градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам экспертов, вареная колбаса должна быть упругой и без полостей, ее цвет должен варьироваться от розового до светло-розового, колбаса должна быть без комочков и пятен. В состав колбасы по ГОСТу должны входить свинина, говядина, вода, яйца куриные или меланж яичный, молоко коровье сухое цельное или обезжиренное, соль поваренная пищевая, сахар-песок, пряности (орех мускатный или кардамон). Допустимо использование некоторых Е-добавок.