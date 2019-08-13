Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление посольства США на Украине по поводу визита президента России Владимира Путина на полуостров.
Собеседник телеканала подчеркнул, что посещение Крыма российскими властями — это внутренне дело страны.
"Нам абсолютно все равно, какое мнение относительно визитов высших должностных лиц Российской Федерации, особенно президента нашей страны, выражается — что на Украине, что в посольстве США, что в любой точке земного шара", — заявил он.
Ганжара заметил, что Вашингтон в очередной раз пытается спекулировать по вопросу Крыма и "поговорить о том, что подобные визиты носят незаконный характер".
"Но это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Республика Крым — это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны", — заключил депутат.
Ранее американская дипмиссия выразила солидарность с Киевом по вопросу визита Путина в Крым, назвав поездку "неприемлемым нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины".
В прошедшую субботу Владимир Путин посетил организованное в Севастополе международное байк-шоу. В ответ на это украинское внешнеполитическое ведомство выразило протест. В России назвали реакцию Киева "работой на мусорную корзину" и свидетельством собственного бессилия.
Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Москвой. В России неоднократно подчеркивали, что крымчане демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за то, чтобы стать субъектом Федерации. Как отмечал Владимир Путин, вопрос Крыма "закрыт окончательно".