Эксперты назвали Артамонова губернатором новой волны

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов быстро осваивается в новой для себя среде. К такому выводу пришли специалисты Центра политической конъюнктуры в докладе «Игорь Артамонов. Инновационный управленец» из серии политических портретов губернаторов новой волны.

Игорь Артамонов был назначен на должность врио губернатора Липецкой области 2 октября 2018 года. До этого он занимал пост вице-президента Сбербанка

Артамонов — один из так называемых губернаторов новой волны — с 2018 года обучается по программе развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС

Заняв должность ВРИО губернатора, Артамонов практически сразу приступил к формированию новой команды, уволив ряд знаковых руководителей областной администрации. В марте 2019 года ушел в отставку мэр Липецка Сергей Иванов , на его место была назначена успешная предпринимательница Евгения Уваркина. Эту кадровую перестановку политологи называют важной политической победой Армамонова.

В СМИ Артамонова стали назвать «отрывателем голов», но сам врио губернатора настаивает, что «отрывать головы» не входит в его задачи.

«Мы строим новую культуру управления регионом. Кто-то удовлетворяет нашим требованиям, у кого-то не получается. Это нормальный процесс», — сказал он.

Эксперты отмечают нацеленность Артамонова на результат и стремление лично погрузиться в каждую проблему региона. В своей администрации он выстраивает новую систему, заимствованную из бизнеса, где есть четкие KPI, планы и графики.

Система опирается на оперативный анализ данных. По словам губернатора, существуют проблемы с ресурсным обеспечением этой системы, но и эту проблему можно решить.

«Обсуждаем, что мы должны сделать, чтобы у нас появились эти данные. Сколько надо денег, чтобы они появились, чтобы было как в Сбербанке, где в режиме реального времени ты можешь ткнуть кнопку и все увидеть. Есть и дефицит специалистов, мы пытаемся понять — сможет ли сделать такую работу для нас Липецкий технический университет», — рассказал Артамонов.

ВРИО губернатора адаптирует успешные федеральные форматы, перенося их в регион. Например, в июле 2019 года он провел пресс-конференцию с журналистами в довольно неформальной обстановке.

В Медиарейтинге губернаторов за июль 2019 года, составленном «Медиалогией», Артамонов занимает 17 место (4597 сообщений, Медиаиндекс — 30218).

Среди достижений Артамонова на посту главы Липецкой области эксперты называют, в частности, решение вопросов обманутых дольщиков, работу по расселению аварийного жилья, новые меры социальной и жилищной поддержки, областную программу «Год детских площадок», благоустройство городских территорий и т.д.