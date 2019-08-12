Днепр наш: Крым ждет переговоров с Киевом по поставке воды

В Крыму намерены попросить федеральные власти обратиться к Киеву с предложением пустить на север полуострова воду с реки Днепр, которая берет свое начало в Смоленской области, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов

«Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ», — приводит ТАСС заявление чиновника, сделанное на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

Месяцем ранее советник президента Украины Даниил Гетманцев высказался против запрета на поставку пресной воды в Крым.

«Я считаю, что, отключая водоснабжение оккупированным территориям, мы вредим людям, которые являются нашими гражданами. Мне кажется, что это не тот метод, который нужно использовать для возобновления контроля за нашими территориями», — пояснил политик.

В Крыму положительно оценили высказывание советника Зеленского.

«Крым оставили без воды — это понятно, но они же нанесли непоправимый урон своим территориям — Херсонской области, где и сейчас страдают от отсутствия воды больше, чем в Крыму. Но в любом случае эти здравые мысли, которые начали посещать украинских чиновников, говорят о том, что там что-то меняется, что они уже начинают трезветь, это уже хорошо», — пояснил заместитель председателя Государственного совета Республики Крым Ефим Фикс.

Ранее бывший представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин назвал проблему водоснабжения рычагом давления страны на российские власти.

«В среднесрочной перспективе это уничтожает промышленный потенциал региона и заставляет Россию нести огромные убытки, или переходить к другим формам освоения этих местностей», — пояснил свою позицию Бабин.

Он заявил, что Украина может возобновить поставку воды, но в обмен на два города.

«К примеру, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сейчас больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь», — заключил бывший представитель главы государства.

В июне нынешнего года бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко пояснял, что водная блокада Крыма, а именно — Северо-Крымского канала, со стороны киевских властей создала на самой Украине угрозу экологической катастрофы. По его словам, вода начала затапливать село Раденск Херсонской области — и это только начало.

«Самое страшное впереди: первая экологическая катастрофа — это засаливание плодородной земли, вторая — обезвоживание, третья экологическая катастрофа, когда переизбыток воды, села утопают, канализационные стоки и химия попадают в подземные грунтовые воды», — указал политик.

«Дренажная система и Северо-Крымский канал строился не для тупых и не для блокады. А для увеличения пахотных земель, лесных угодий, и для развития сельского хозяйства, выращивания плодовых, ягодных культур — земледелия. Сегодня из-за действий чиновников, нацистских батальонов и их командиров, наподобие [Рефата] Чубарова, [Ленура] Ислямова, [Мустафы] Джемилева», — пояснил бывший парламентарий.

Он добавил, что до 2014 года дренажная система и насосы работали и выкачивали лишнюю воду. Сейчас же — даже если отремонтировать насосы — воде все равно будет некуда уходить, так как Северо-Крымский канал заблокирован, передает НСН.

«Если так и дальше будет продолжаться, то мы в скором будущем увидим самые опасные болезни: кишечные, чума, холера. Уже сегодня надо подниматься, заставить срочно открыть Северо-Крымский канал, восстановить работы всех насосных станций, дренажной системы», — призвал политик.

До 2014 года Украина поставляла Крыму до 85% необходимой воды через Северо-Крымский канал.

После вхождения Крыма в состав России подачу воды по каналу полностью прекратили.

На данный момент запасы воды на полуострове пополняют из хранилищ естественного стока и подземных источников. По словам экологов, такой метод добычи привел к засолению почвы. Власти Крыма регулярного призывают население экономить воду.

При этом вице-спикер госсовета Республики Крым Константин Бахарев в фейсбуке заявил, что в 2020 году полуостров не будет ни от кого зависеть в плане водоснабжения.