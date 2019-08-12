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Реакцию США на поездку Путина в Крым осудили в Совфеде 

Газета.Ru 43 минуты назад
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков отреагировал на реакцию США на визит президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает RT.
Цеков заявил, что высказывания американских властей выглядят "по меньшей мере глупо".
Он добавил, что США вмешиваются в дела других государств и поддерживают тех, кто выступает против России.
Член Совета Федерации считает, что США знают о статусе Крыма и своими действиями пытаются сподвигнуть Москву на переговоры об изменении этого статуса. Цеков подчеркнул, что российские власти не раз заявляли о закрытии данного вопроса.
Ранее сообщалось, что посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым.
Газета.Ru: последние новости
Реакцию США на поездку Путина в Крым осудили в Совфеде Отмена избирательной кампании в Москве может произойти только в судебном порядке Госдума обсудит вмешательство в дела России
Политика , Сергей Цеков , Владимир Путин , Совет Федерации , Республика Крым , США
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