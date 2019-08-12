Реакцию США на поездку Путина в Крым осудили в Совфеде

Цеков заявил, что высказывания американских властей выглядят "по меньшей мере глупо".

Он добавил, что США вмешиваются в дела других государств и поддерживают тех, кто выступает против России.

Член Совета Федерации считает, что США знают о статусе Крыма и своими действиями пытаются сподвигнуть Москву на переговоры об изменении этого статуса. Цеков подчеркнул, что российские власти не раз заявляли о закрытии данного вопроса.

Ранее сообщалось, что посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым.