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Власти Крыма хотят инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров 

Газета.Ru + ещё 18 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Совета министров — постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова.
С данным заявлением он выступил на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.
Отмечается, что власти хотят восстановить пропуск вод Днепра, принадлежащих не Украине, а протекающих с территории России.
Сейчас на севере Крыма проблемы с водоснабжением наблюдаются в Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в городе Армянск. Это связано с засолением подземных вод. Переговоры с украинской стороной могут решить многие вопросы этой части полуострова.
Поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым были прекращены в апреле 2014 года.
Ранее МИД Украины выразил протест после визита Путина в Крым.
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Комментарии
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Георгий Мурадов , МИД , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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