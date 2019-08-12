Власти Крыма хотят инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров

Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговоры с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России, сообщает ТАСС со ссылкой на зампредседателя Совета министров — постпреда Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова

С данным заявлением он выступил на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

Отмечается, что власти хотят восстановить пропуск вод Днепра, принадлежащих не Украине, а протекающих с территории России.

Сейчас на севере Крыма проблемы с водоснабжением наблюдаются в Джанкойском и Красноперекопском районах, а также в городе Армянск. Это связано с засолением подземных вод. Переговоры с украинской стороной могут решить многие вопросы этой части полуострова.

Поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в Крым были прекращены в апреле 2014 года.