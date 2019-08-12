Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров

Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России. Об этом сообщил в понедельник зампредседателя Совета министров — постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.

"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", — сказал он на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.

Инициировать переговорный процесс, по его словам, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.

Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения. В наиболее сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянск, где наблюдается засоление подземных вод.