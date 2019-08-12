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Крым намерен инициировать переговоры с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров 

ТАСС 10 минут назад
Власти Республики Крым намерены обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной о пропуске на полуостров вод реки Днепр, которая берет свой исток в России. Об этом сообщил в понедельник зампредседателя Совета министров — постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Мы хотели бы просить помочь начать зондаж, может быть, переговорный процесс с украинской стороной о том, чтобы они нашу воду пропускали в Крым. Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", — сказал он на заседании совета по улучшению инвестиционного климата в республике.
Инициировать переговорный процесс, по его словам, необходимо для того, чтобы решить многие вопросы северной части Крыма.
Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением в апреле 2014 года, когда Украина прекратила поставки на полуостров днепровской воды по Северо-Крымскому каналу, закрывавшему до 90% потребностей республики в воде, как для заполнения водохранилищ, так и для орошения. В наиболее сложной ситуации оказались восточные и северные регионы полуострова. На севере Крыма проблемы возникли в Джанкойском, Красноперекопском районах и городе Армянск, где наблюдается засоление подземных вод.
Благодаря поддержке Минприроды России в Крыму реализован проект по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. В частности, в сентябре 2016 года завершилось строительство трех водозаборов, пробурено 36 скважин, общий объем подаваемой воды составил 195 тыс. куб. м в сутки, что позволило обеспечить питьевой водой около 400 тыс. жителей на востоке Крыма по временной схеме, которая эксплуатируется до настоящего времени.
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Комментарии5
Политика , Видео , Украина , Минприроды , Республика Крым
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