Зачем депутатов экстренно зовут в Думу из отпусков

«Все политические фракции ГД настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание Совета Государственной Думы, на котором мы обсудим этот вопрос. Председателю Комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной Думы по рассмотрению фактов вмешательства», — сказал парламентским журналистам Вячеслав Володин.