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Зачем депутатов экстренно зовут в Думу из отпусков 

duma.gov.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: duma.gov.ru
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в понедельник, 12 августа, провел рабочую встречу с Председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым, на которой обсуждалась инициатива руководителей фракций ГД о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
«Все политические фракции ГД настаивают на необходимости расследования фактов вмешательства во внутренние дела нашей страны.
Принято решение провести 19 августа в 12:00 внеочередное заседание Совета Государственной Думы, на котором мы обсудим этот вопрос. Председателю Комитета по безопасности и противодействию коррупции поручено изучить имеющиеся материалы, проанализировать ситуацию и внести предложения Совету Государственной Думы по рассмотрению фактов вмешательства», — сказал парламентским журналистам Вячеслав Володин.
Василий Пискарев проинформировал Вячеслава Володина, что подготовлены запросы в МИД, в правоохранительные органы и в Роскомнадзор с просьбой предоставить имеющуюся информацию по фактам вмешательства зарубежных государств и их структур во внутренние дела России.
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Комментарии3
Политика , Василий Пискарев , Вячеслав Володин , Роскомнадзор , МИД , Госдума , МВД
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