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Трамп обсуждал с Путиным отставку Хантсмана 

Газета.Ru + ещё 41 1 час назад
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин обсуждали отставку посла США в России Джонатана Хантсмана. Об этом сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что Трамп сообщал Путину о предстоящей отставке посла.
Кроме того, он обещал назвать имя нового кандидата Путину.
Песков также добавил, что на время работы Хантсмана на должности посла США в России выпал сложный период двусторонних отношений двух стран.
Ранее сообщалось, что СМИ назвали нового посла США в России.
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Политика , США , США и КНДР , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин
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