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Путин поздравил главу Федерации независимых профсоюзов России с юбилеем 

ТАСС 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин поздравил с 70-летним юбилеем председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаила Шмакова, отметив востребованность его деятельности. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.
"Вы посвятили свою жизнь развитию профсоюзного движения в нашей стране и на протяжении многих лет вносите значимый вклад в совершенствование трудового законодательства, обеспечение прав, интересов и социальных гарантий граждан России. Ваша ответственная, востребованная деятельность служит укреплению стабильности в обществе и достойна самого глубокого уважения", — говорится в телеграмме.
Михаил Шмаков родился 12 августа 1949 года в Москве. Окончил Московское высшее техническое училище имени Н. Э. Баумана. В 1990 году избран председателем Московского городского совета профсоюзов, в 1993 году — председателем ФНПР. Шесть раз переизбирался на этот пост. С июля 2018 года является членом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Политика , Владимир Путин , Михаил Шмаков
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