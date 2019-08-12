Россия ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспия

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет ратифицирована Россией в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев , передает ТАСС.

«Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время», — сказал Медведев, подчеркнув, что прикаспийские страны могут находить взаимовыгодные решения «без навязанных со стороны рецептов» и уважать интересы друг друга.

Помимо этого, российский премьер отметил, что прикаспийские государства не должны ориентироваться только на сырьевую составляющую экономики.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Россией, Ираном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменией в августе 2018 года. Документ закрепляет за государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.