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Россия ратифицирует конвенцию о правовом статусе Каспия 

Lenta.ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря будет ратифицирована Россией в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.
«Россия намерена ратифицировать этот документ в самое ближайшее время», — сказал Медведев, подчеркнув, что прикаспийские страны могут находить взаимовыгодные решения «без навязанных со стороны рецептов» и уважать интересы друг друга.
Помимо этого, российский премьер отметил, что прикаспийские государства не должны ориентироваться только на сырьевую составляющую экономики.
Конвенция о правовом статусе Каспийского моря была подписана Россией, Ираном, Казахстаном, Азербайджаном и Туркменией в августе 2018 года. Документ закрепляет за государствами исключительные и совершенные права на Каспийское море, ответственное освоение и использование его недр и других ресурсов.
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