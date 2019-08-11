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В Крыму рассказали о ничтожности положения Украины 

Lenta.ru + ещё 2 27 минут назад
Фото: РИА Новости
Реакция украинских властей на поездку президента России Владимира Путина в Крым представляет собой очередной штамп и говорит об их бессилии. С такой точкой зрения выступил член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков, передает РИА Новости.
По его словам, заявления украинского МИДа являются привычными и банальными, поскольку Киев штампует их регулярно. Использование подобных формулировок свидетельствует о бессилии украинских властей и «подчеркивает ничтожность их собственного положения».
«Они фактически смеются сами над собой и вызывают смех у других представителей международного сообщества», — подчеркнул сенатор, добавив, что признание полуострова частью России помогло бы Украине двигаться в решении других важных для этой страны вопросов.
Ранее украинский МИД выразил протест из-за визита Путина в Крым, назвав его «грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности» Украины. Киев также обвинил российских журналистов в «ничтожности» за то, что такие визиты представляются как внутригосударственные поездки.
Поводом стало то, что российский президент за рулем мотоцикла «Урал» и в кожаной куртке приехал на байк-шоу, которое организовал мотоклуб «Ночные волки» на горе Гасфорта под Севастополем. Компанию главе государства составили глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Участие Путина в мероприятии назвали доказательством провала изоляции Крыма. Президент также посмотрел спектакль «Грифон» и высоко оценил постановку.
Крым вошел в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения Крыма отвечает нормам международного права.
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Политика , Сергей Аксенов , Михаил Развожаев , Сергей Цеков , Владимир Путин , МИД , ЕС , Ночные волки , Совет Федерации , РИА Новости , Киев , Республика Крым
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