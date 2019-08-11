Медведев опубликовал видео с щенком алабая

Медведев опубликовал видео с подаренным президентом Туркмении щенком алабая

"Всем, кто интересовался судьбой подарка от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, — прокомментировал видео Медведев. — Это Айк, ему четыре месяца, обживается в Горках".

В ролике, который длится примерно полминуты, щенок неуверенно спускается с лестницы в подмосковной резиденции главы правительства, ходит по одному из залов заседаний, в кабинете премьера, а также гуляет вместе со своим хозяином по дорожкам рядом с резиденцией.

Щенка пятнистого алабая президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подарил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву в его прошлый приезд в Ашхабад 31 мая 2019 года. Передача подарка произошла после переговоров двух политиков в резиденции Бердымухамедова.

Еще не очень уверенно ступая по коврам резиденции двухмесячный щенок робко подошел к Медведеву и улегся у него в ногах. Российский премьер сразу же проникся симпатией к новому питомцу и ласково потрепал собаку по загривку. Главе правительства передали родословную животного, где было указано, что кличка отца щенка — Гарабаш, а матери — Аладжа. При этом выбор имени для щенка президент Туркмении предоставил его новому хозяину.

Глядя на то, как щенок добродушно лежит в ногах у Медведева, Бердымухамедов тотчас же заметил, что тот "хозяина узнал уже". "Нашел, нашел!" — смеясь, подтвердил Медведев.