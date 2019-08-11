В Госдуме оценили последствия вступления Украины в НАТО

ЕС и Госдуме прокомментировали мнение немецкого политолога Александра Рара о перспективах вступления Украины НАТО . Об этом сообщает RT.

По словам депутата от Республики Крым Руслана Бальбека, приглашение Украины в НАТО будет воспринято Россией как угроза национальной безопасности и вынудит принять ответные меры. Это наравне с «агрессивной сутью украинской политики» нарушит безопасность и стабильный порядок на континенте, залогом которых являются хорошие отношения Брюсселя и Москвы.

Кроме того, по мнению депутата европейским странам придется увеличить налоги, урезать льготы и поднимать цены на госуслуги в случае вступления Украины в ЕС и НАТО. Это может привести к массовым протестам в странах ЕС.