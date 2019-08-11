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В Госдуме оценили последствия вступления Украины в НАТО 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме прокомментировали мнение немецкого политолога Александра Рара о перспективах вступления Украины в ЕС и НАТО. Об этом сообщает RT.
По словам депутата от Республики Крым Руслана Бальбека, приглашение Украины в НАТО будет воспринято Россией как угроза национальной безопасности и вынудит принять ответные меры. Это наравне с «агрессивной сутью украинской политики» нарушит безопасность и стабильный порядок на континенте, залогом которых являются хорошие отношения Брюсселя и Москвы.
Кроме того, по мнению депутата европейским странам придется увеличить налоги, урезать льготы и поднимать цены на госуслуги в случае вступления Украины в ЕС и НАТО. Это может привести к массовым протестам в странах ЕС.
Ранее в августе немецкий политолог Александр Рар заявил, что Украина упустила шанс стать членом Европейского Союза и вступить в НАТО.
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Политика , Александр Рар , ЕС , Госдума , НАТО
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