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Захарова высмеяла новую инициативу Киева 

Рамблер 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла идею Киева о 800 полицейских в Донбассе. Ранее руководство нацполиции Украины сообщило, что планирует задействовать 800 сотрудников в «восстановлении государственного суверенитета».
Киев подготовил полицейских для «возвращения Донбасса»
«А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские-беспилотники?» — поинтересовалась Захарова в Facebook.
В 2014 году Киев перестал обслуживать банковские счета и прекратил бюджетные выплаты на неподконтрольной территории Донбасса, где были созданы ДНР и ЛНР.
Наблюдатели отмечают, что планы недавно избранного президента Зеленского о прекращении кровопролитного конфликта остаются на бумаге. В субботу командование ВСУ перебросило танки, гаубицы и БМП к границам с донбасскими республиками.
Главы ДНР и ЛНР обвинили Зеленского в невыполнении обещаний по Донбассу и предупредили о симметричном ответе.
Соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 21 июля. Однако вооруженные формирования Киева сорвали его уже на следующий день.
Комментарии28
Политика , Мария Захарова , МИД , Киев
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