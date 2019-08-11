Захарова высмеяла новую инициативу Киева 

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла идею Киева о 800 полицейских в Донбассе. Ранее руководство нацполиции Украины сообщило, что планирует задействовать 800 сотрудников в «восстановлении государственного суверенитета».
«А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские-беспилотники?» — поинтересовалась Захарова в Facebook.
В 2014 году Киев перестал обслуживать банковские счета и прекратил бюджетные выплаты на неподконтрольной территории Донбасса, где были созданы ДНР и ЛНР.
Наблюдатели отмечают, что планы недавно избранного президента Зеленского о прекращении кровопролитного конфликта остаются на бумаге. В субботу командование ВСУ перебросило танки, гаубицы и БМП к границам с донбасскими республиками.
Главы ДНР и ЛНР обвинили Зеленского в невыполнении обещаний по Донбассу и предупредили о симметричном ответе.
Соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 21 июля. Однако вооруженные формирования Киева сорвали его уже на следующий день.