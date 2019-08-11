Захарова высмеяла новую инициативу Киева

«А я думала, начнут с восстановления платежных систем и банковской инфраструктуры. Хотя, возможно, это непилотируемые полицейские-беспилотники?» — поинтересовалась Захарова в Facebook.

В 2014 году Киев перестал обслуживать банковские счета и прекратил бюджетные выплаты на неподконтрольной территории Донбасса, где были созданы ДНР и ЛНР.

Наблюдатели отмечают, что планы недавно избранного президента Зеленского о прекращении кровопролитного конфликта остаются на бумаге. В субботу командование ВСУ перебросило танки, гаубицы и БМП к границам с донбасскими республиками.

Главы ДНР и ЛНР обвинили Зеленского в невыполнении обещаний по Донбассу и предупредили о симметричном ответе.

Соглашение о прекращении огня в Донбассе вступило в силу 21 июля. Однако вооруженные формирования Киева сорвали его уже на следующий день.