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Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным 

Рамблер 21 минуту назад
Диалог с Россией имеет смысл только на определенные темы, есть вопросы, обсуждать которые бесполезно, считает украинский политолог Павел Рудяков, сообщает издание Голос».
Зеленскому преподали «жёсткий урок»
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо. «Вопрос в том, что может быть предметом этого диалога. Если восстанавливать диалог с Путиным для того чтобы выяснить, чей Крым, то это бесполезно: Путин знает, чей Крым», — заявил политолог.
По мнению эксперта, к налаживанию диалога главу украинского государства Владимира Зеленского подталкивают Франция, Германия и США. В первую очередь темой обсуждения должно стать по урегулирование конфликта в Донбассе.
Политика , Видео , Владимир Зеленский , Павел Рудяков
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