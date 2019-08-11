Названа запретная для Зеленского тема переговоров с Путиным 

Диалог с Россией имеет смысл только на определенные темы, есть вопросы, обсуждать которые бесполезно, считает украинский политолог Павел Рудяков, сообщает издание Голос».
Зеленскому преподали «жёсткий урок»Он отметил, что «диалог с Путиным, с Россией, с Москвой» восстанавливать необходимо. «Вопрос в том, что может быть предметом этого диалога. Если восстанавливать диалог с Путиным для того чтобы выяснить, чей Крым, то это бесполезно: Путин знает, чей Крым», — заявил политолог.
По мнению эксперта, к налаживанию диалога главу украинского государства Владимира Зеленского подталкивают Франция, Германия и США. В первую очередь темой обсуждения должно стать по урегулирование конфликта в Донбассе.