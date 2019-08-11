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Приезд Путина в Крым вызвал протест Киева 

Рамблер + ещё 42 1 минуту назад
Киев выразил очередной протест из-за поездки президента России в Крым. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИД. Поездку назвали «несогласованной с властями Украины».
Владимир Путин накануне посетил мотошоу, организованное байкерским клубом «Ночные волки». Президент приехал на отечественном мотоцикле «Урал» вместе с главой республики Сергеем Аксеновым.
Ранее сообщалось, что приезд в Крым премьер-министра Дмитрия Медведева на парад кораблей в День ВМФ также вызвал протест с украинской стороны.
Эксперты говорят, что многочисленные украинские ноты протеста стали будничным ритуалом, который никого не трогает, включая дипломатов незалежной.
«Наш президент посетил Крым — Киев написал ноту. Все довольны: президент России — видами Крыма, МИД Украины — проделанной работой», — прокомментировал депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.
Политика , Видео , В мире , Украина , Республика Крым , Севастополь
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