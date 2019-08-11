Приезд Путина в Крым вызвал протест Киева

Киев выразил очередной протест из-за поездки президента России в Крым. Соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИД. Поездку назвали «несогласованной с властями Украины».

Владимир Путин накануне посетил мотошоу, организованное байкерским клубом «Ночные волки». Президент приехал на отечественном мотоцикле «Урал» вместе с главой республики Сергеем Аксеновым.

Ранее сообщалось, что приезд в Крым премьер-министра Дмитрия Медведева на парад кораблей в День ВМФ также вызвал протест с украинской стороны.

Эксперты говорят, что многочисленные украинские ноты протеста стали будничным ритуалом, который никого не трогает, включая дипломатов незалежной.