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Байк-шоу с Путиным назвали доказательством провала изоляции Крыма 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В международном байк-шоу мотоклуба «Ночные волки» в Крыму приняли участие иностранные гости, что свидетельствует о провале политики изоляции полуострова. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, интерес зарубежных гостей к этому мероприятию — «еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма».
Аксенов добавил, что байк-шоу — знаковое событие не только культурной, но и политической повестки. Он посчитал, что мероприятие сочетает в себе качественную музыку, спорт и патриотические ценности, а также способствует продвижению позитивного имиджа Крыма.
«Присутствие главы государства [Владимира Путина] придает этому масштабному празднику особый смысл и звучание», — резюмировал он.
Ранее сообщалось, что Путин за рулем мотоцикла «Урал» приехал на байк-шоу на гору Гасфорта под Севастополем. На кадрах видно, что российский лидер, одетый в кожаную куртку, в сопровождении лидера «Ночных волков» Александра «Хирурга» Залдостанова подъехал к сцене, откуда обратился к участникам фестиваля. Компанию Путину составили Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. К мотоциклу президента был прикреплен флаг России. Главу государства встретили приветственными гудками.
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Комментарии
Политика , Сергей Аксенов , Михаил Развожаев , Владимир Путин , Ночные волки , Республика Крым
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