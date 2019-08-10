Байк-шоу с Путиным назвали доказательством провала изоляции Крыма

По его словам, интерес зарубежных гостей к этому мероприятию — «еще один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, очередное свидетельство провала попыток "сдерживания" России и "изоляции" Крыма».

Аксенов добавил, что байк-шоу — знаковое событие не только культурной, но и политической повестки. Он посчитал, что мероприятие сочетает в себе качественную музыку, спорт и патриотические ценности, а также способствует продвижению позитивного имиджа Крыма.

«Присутствие главы государства [Владимира Путина] придает этому масштабному празднику особый смысл и звучание», — резюмировал он.