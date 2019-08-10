Губернатор Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал участие иностранных гостей в байк-шоу «Ночных волков» на горе Гасфорта в Севастополе.
По его мнению, приезд иностранцев говорит о том, что все попытки сдерживания и изоляции Крымского полуострова провалились.
Участие в празднике иностранных гостей — ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, — написал он на своей странице в Facebook.
При этом Аксёнов назвал прошедшее в Севастополе байк-шоу политическим событием, так как оно продвигает позитивный имидж полуострова в мире.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле «Урал», на плечах у главы государства была косуха. Байкеры также подарили ему шапку чёрного цвета с символикой клуба и меховой оторочкой.