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Глава Крыма заявил о провале изоляции полуострова 

News.ru + ещё 24 1 час назад
Фото: facebook.com/aksenov.rk
Губернатор Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал участие иностранных гостей в байк-шоу «Ночных волков» на горе Гасфорта в Севастополе.
По его мнению, приезд иностранцев говорит о том, что все попытки сдерживания и изоляции Крымского полуострова провалились.
Участие в празднике иностранных гостей — ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, — написал он на своей странице в Facebook.
При этом Аксёнов назвал прошедшее в Севастополе байк-шоу политическим событием, так как оно продвигает позитивный имидж полуострова в мире.
Ранее News.ru писал, что президент России Владимир Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле «Урал», на плечах у главы государства была косуха. Байкеры также подарили ему шапку чёрного цвета с символикой клуба и меховой оторочкой.
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Политика , Сергей Аксенов , Владимир Путин , Республика Крым , Севастополь
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