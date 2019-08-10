Глава Крыма заявил о провале изоляции полуострова

По его мнению, приезд иностранцев говорит о том, что все попытки сдерживания и изоляции Крымского полуострова провалились.

Участие в празднике иностранных гостей — ещё один символ торжества народной дипломатии и поражения логики конфронтации, — написал он на своей странице в Facebook.

При этом Аксёнов назвал прошедшее в Севастополе байк-шоу политическим событием, так как оно продвигает позитивный имидж полуострова в мире.