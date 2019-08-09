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МИД России заявил о стремлении Японии политизировать Олимпиаду-2020 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Япония стремится политизировать летние Олимпийские игры 2020 года в Токио, что вызывает глубокое сожаление, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом, как передаёт ТАСС, дипломат прокомментировала обозначение на сайте Игр южной части Курил территорией Японии.
«Вызывает глубокое сожаление стремление Токио политизировать такое важное международное спортивное событие, как Олимпиада, и очевидное злоупотребление Японией ролью страны-хозяйки игр, призванных содействовать единению народов», — заявила Захарова.
Ранее стало известно, что на официальном сайте Олимпийских игр — 2020 Южные Курилы обозначили частью Японии.
Захарова, комментируя ситуацию, заявила, что подобные действия являются неправомочными.
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Политика , Азия , Мария Захарова , МИД , Япония
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