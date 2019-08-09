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Премьер Андорры оценил двусторонние отношения с Россией 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Андорры Ксавьер Эспот Самора в беседе с «Российской газетой» и ТАСС оценил двусторонние отношения с Россией.
«На мой взгляд, то есть с точки зрения правительства, которое я представляю, между двумя столь разными странами — большой экономической державой и государством маленьким, но не лишённым преимуществ и особенностей (и отчасти поэтому), сложились замечательные дипломатические отношения», — заявил он.
По его словам, безвизовый режим — один из тех вопросов, которому уделялось больше всего времени, но это только один из аспектов плодотворного двустороннего взаимодействия.
Ранее посол России в Бельгии Александр Токовинин оценил отношения Москвы и Евросоюза.
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Политика , Александр Токовинин , ЕС , ИТАР-ТАСС , "Российская газета" , Андорра
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