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Пушков дал совет Японии по Курилам 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 9 1 час назад
Фото: РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя изображение Южных Курил частью Японии, посоветовал Токио воздержаться от такого рода выпадов и не пересекать «красные линии».
«Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады-2020 — это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за «красную линию», — написал Пушков в Twitter.
«В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл ОИ — быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды», — добавил сенатор.
Напомним, российские Южные Курилы, принадлежность которых оспаривает Токио, на официальном сайте Олимпиады 2020 года в разделе маршрута олимпийского огня изобразили в виде территории Японии.
В Совфеде заявили, что это нарушение олимпийской карты и ненужное обострение.
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Политика , Другое , Алексей Пушков , Совет Федерации , Япония
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