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Украинский чиновник опубликовал письма от жителей Крыма 

ТК «Звезда» + ещё 10 1 час назад
Фото: pixabay.com
Чиновник опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали о сегодняшних реалиях.
Советник главы Министерства агрополитики Украины Александр Лиев, который в 2010 работал в Крыму, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова. Крымчане рассказали ему, как изменился регион после воссоединения с Россией.
Местные жители в первую очередь отметили значительное улучшение качества дорог, а также появлении на проезжей части разметок.
Кроме того, повысился уровень заработных плат и пенсий, улучшилось качество медицины. Крымчане подчеркнули, что стало спокойнее на улицах: люди перестали пить спиртное на улицах, также снизилась криминогенная обстановка. Всего же на вопрос Лиева, который он опубликовал в Facebook, ответили 59 человек.
Напомним, Крым стал российским регионом в марте 2014 года в результате референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.
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Комментарии6
Политика , Общество , Украина , Республика Крым
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