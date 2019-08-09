Россия "выступает воюющей стороной" по вопросу Крыма, заявил избранный депутат Верховной рады от партии "Оппозиционный блок — За жизнь", политолог-международник Олег Волошин в эфире телеканала "112 Украина".
"Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации", — сказал он, возразив журналисту, который заявил, что Россия якобы выступает в роли воюющей стороны в Донбассе.
Волошин добавил, что он многократно читал отчеты украинского генштаба и общался с военными, после чего пришел к выводу, что ни у кого нет "честных оснований" утверждать, что его страна "воюет в Донбассе с российской армией", а не с собственными гражданами.
Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали присоединение к России. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма изъявили свою волю в соответствии с международным правом.
Ранее член Совета Федерации Владимир Джабаров, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что полуостров "вернется в состав Украины", заявил, что такое может случиться, только в случае прекращения существования России, чего никогда не случится.