Избранный депутат Рады рассказал о «войне с Россией» из-за Крыма

"Россия является воюющей стороной по вопросу Крыма. Мы никогда не поднимали почему-то этот вопрос ни на уровне Генассамблеи ООН о признании России агрессором, где очевидно российские войска, где российские флаги, а территория официально включена в состав Российской Федерации", — сказал он, возразив журналисту, который заявил, что Россия якобы выступает в роли воюющей стороны в Донбассе.

Волошин добавил, что он многократно читал отчеты украинского генштаба и общался с военными, после чего пришел к выводу, что ни у кого нет "честных оснований" утверждать, что его страна "воюет в Донбассе с российской армией", а не с собственными гражданами.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведенного на полуострове референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали присоединение к России. В Москве неоднократно подчеркивали, что жители Крыма изъявили свою волю в соответствии с международным правом.