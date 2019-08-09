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Сенаторы ужесточат законодательство о митингах 

Ura.Ru 48 минут назад
Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
В Совете федерации предлагают ужесточить законодательство о митингах. Одна из идей — установить в каждом городе для проведения акций конкретное место, за пределами которого протестовать будет запрещено.
«Необходимо разработать законопроект, который четко определял бы места проведения политических акций. Он не нарушал бы право на мирные митинги, закрепленное Конституцией, но и не давал бы нарушать права других граждан», — заявила на заседании комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сенатор Людмила Бокова. В разговоре с «Коммерсантом» она уточнила, что в действующем законодательстве записаны ограничения по месту проведения и организации митингов, однако ничего не сказано об утверждении конкретных мест для проведения протестных акций.
Коллегу поддержал Андрей Климов. Он уточнил, что Совет Федерации подготовит закон «по точной фиксации мест, где можно проводить мероприятия политического характера, а где нет». В пример он привел столицу Евросоюза Брюссель, где уже есть определенное место для выражения своей точки зрения. «Где вы можете делать то, что вам хочется, только на определенных пространствах, а выход за них заблокирован. Я сам видел колючую проволоку, ежи и видел людей с боевыми скорострельными винтовками. Это надо иметь в виду», — отметил сенатор, добавив, что надеется на то, что в России до такой крайности дело не дойдет, однако подчеркнул, что «законе это все должно быть четко зафиксировано».
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Комментарии8
Политика , Людмила Бокова , Андрей Климов , ЕС , Совет Федерации
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