Россия пригласила Эрдогана в «аннексированный Крым»

«Давайте дождемся момента, когда в Симферополе будет открыта Соборная мечеть. Если приедет Эрдоган… Одно дело говорить, другое — делать», — отметил он.

Позиция Турции давно известна, напомнил Киселев. То же самое Эрдоган говорил еще при экс-президенте Незалежной Петре Порошенко . Однако, по мнению политолога, такая точка зрения Анкары не мешает налаживанию отношений.

Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть 21 апреля 2020 года. После торжественного мероприятия она побьет рекорд: станет крупнейшим культовым сооружением в Восточной Европе. По изначальному плану, ее хотели открыть раньше, но потом решили добавить в интерьер побольше «крымскотатарского национального колорита». На открытие мечети приглашен президент Турции.