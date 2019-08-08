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Россия пригласила Эрдогана в «аннексированный Крым» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался признавать Крым территорией России. Однако его слова могут разойтись с делом во время открытия Соборной мечети в Симферополе в 2020 году. Об этом агентству Ura.ru рассказал политолог Сергей Киселев.
«Давайте дождемся момента, когда в Симферополе будет открыта Соборная мечеть. Если приедет Эрдоган… Одно дело говорить, другое — делать», — отметил он.
Позиция Турции давно известна, напомнил Киселев. То же самое Эрдоган говорил еще при экс-президенте Незалежной Петре Порошенко. Однако, по мнению политолога, такая точка зрения Анкары не мешает налаживанию отношений.
Соборную мечеть в Симферополе планируют открыть 21 апреля 2020 года. После торжественного мероприятия она побьет рекорд: станет крупнейшим культовым сооружением в Восточной Европе. По изначальному плану, ее хотели открыть раньше, но потом решили добавить в интерьер побольше «крымскотатарского национального колорита». На открытие мечети приглашен президент Турции.
Ранее Эрдоган заявил главе Украины Владимиру Зеленскому, что не признает аннексию Крыма. Помимо этого Анкара продолжает бороться за права крымских татар.
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Политика , Сергей Киселев , Реджеп Эрдоган , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Республика Крым , Симферополь , Турция
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