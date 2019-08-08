В России прокомментировали позицию Турции по Крыму

Депутат крымского парламента Владислав Ганжара отметил, что заявление турецкой стороны демонстрирует политику двойных стандартов. «Нас очень разочаровывает эта позиция, ведь мы понимаем, что де-факто Турция сейчас заигрывает с украинской стороной и спекулирует крымско-татарским вопросом», — отметил он.

По его словам, Анкара, претендующая на роль стратегического партнера России, должна признавать тот факт, что Крым — неотъемлемая часть России. «Уверен, что де-факто Эрдоган понимает, что Крым — это Россия. Остается только признать это публично, чтобы двигаться дальше в развитии российско-турецких отношений», — резюмировал паралментарий.

7 августа в ходе встречи глав Украины и Турции Эрдоган заявил, что Турция не признает включение Крыма в состав России и продолжит защиту прав крымских татар. По его словам, турецкая сторона всегда будет поддерживать независимость Украины, а также верит в скорое окончание конфликта на востоке страны.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина и страны Запада отказались признать результаты плебисцита.