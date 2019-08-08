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Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС 

ТАСС + ещё 6 29 минут назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию, где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.
Также российский премьер проведет отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, у главы кабмина запланированы отдельные встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом, главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым. Ожидается, что по окончании рабочей программы Медведев посетит международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.
Атамбаев сдался
"В повестке встречи [глав правительств стран ЕАЭС] — актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, — сообщили в пресс-службе правительства РФ. — Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка Союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики".
На заседании планируется подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Союза, протокол о внесении изменений в Договор об объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить Концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.

Ситуация в Киргизии

Визит Медведева проходит на фоне непростой ситуации в Киргизии, где вторые сутки продолжаются столкновения сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных и силовых структур. В среду киргизский спецназ предпринял в селе Кой-Таш попытку по задержанию экс-президента, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В четверг к операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате после штурма его резиденции в селе Кой-Таш бывший глава государства задержан. Операцией по его задержанию руководил лично министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев.
В настоящий момент сторонники задержанного экс-президента предпринимают попытки прорваться в столицу с юга, сообщили ТАСС в МВД республики. Местные СМИ говорят о столкновениях сотрудников милиции с поддерживающими Атамбаева людьми в расположенных к югу от Бишкека селах.
ТАСС: последние новости
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Комментарии8
Политика , Дмитрий Медведев , Алмазбек Атамбаев , Сооронбай Жээнбеков , Сергей Румас , МВД , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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