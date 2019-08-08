Медведев прибыл в Киргизию на встречу с главами кабминов ЕАЭС

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Киргизию , где примет в пятницу участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в киргизском городе Чолпон-Ата.

Также российский премьер проведет отдельную встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым. Кроме того, у главы кабмина запланированы отдельные встречи с премьером Белоруссии Сергеем Румасом , главой правительства Армении Николом Пашиняном и премьером Киргизии Мухамметкалыем Абылгазиевым. Ожидается, что по окончании рабочей программы Медведев посетит международный музыкальный фестиваль Tengri Music 2019.

"В повестке встречи [глав правительств стран ЕАЭС] — актуальные вопросы интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе, развития наднационального регулирования в рамках ЕАЭС, — сообщили в пресс-службе правительства РФ. — Приоритетное внимание предполагается уделить формированию общего финансового рынка Союза и проработке перспективных инициатив в области промышленности и цифровой экономики".

На заседании планируется подписать Соглашение о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Союза, протокол о внесении изменений в Договор об объединенной коллегии таможенных служб государств-членов Таможенного союза от 22 июня 2011 года, а также утвердить Концепцию трансграничного информационного обмена в рамках ЕАЭС.

Ситуация в Киргизии

Визит Медведева проходит на фоне непростой ситуации в Киргизии, где вторые сутки продолжаются столкновения сторонников экс-президента республики Алмазбека Атамбаева с сотрудниками правоохранительных и силовых структур. В среду киргизский спецназ предпринял в селе Кой-Таш попытку по задержанию экс-президента, подозреваемого в коррупции и лишенного неприкосновенности. Однако его сторонники оказали сопротивление, в ходе операции погиб один сотрудник спецназа, 52 человека получили ранения. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. В четверг к операции по задержанию Атамбаева были привлечены несколько тысяч сотрудников милиции и бойцов спецназа. В результате после штурма его резиденции в селе Кой-Таш бывший глава государства задержан. Операцией по его задержанию руководил лично министр внутренних дел Киргизии Кашкар Джунушалиев.