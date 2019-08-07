Путин проинформирован о событиях в Киргизии и следит за ситуацией

"Президент РФ проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева", — отметили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным Кремля, Путин получает "самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации".

По информации, поступающей из Киргизии, спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно, по другим сведениям — противостояние продолжается. На данный момент известно как минимум о десяти раненных, среди которых журналист и депутат национального парламента.