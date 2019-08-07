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Путин проинформирован о событиях в Киргизии и следит за ситуацией 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс-президентом этой страны Алмазбеком Атамбаевым, и следит за ситуацией, сообщили в среду в пресс-службе Кремля.
"Президент РФ проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева", — отметили в пресс-службе, отвечая на соответствующий вопрос.
По данным Кремля, Путин получает "самую последнюю информацию и следит за развитием ситуации".
По информации, поступающей из Киргизии, спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно, по другим сведениям — противостояние продолжается. На данный момент известно как минимум о десяти раненных, среди которых журналист и депутат национального парламента.
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Политика , СНГ , Алмазбек Атамбаев , Владимир Путин , Кыргызстан
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