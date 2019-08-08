В Совфеде заявили о готовности России оказать помощь Киргизии

В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге 43 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения, один человек погиб. Однако задержать экс-президента не удалось.

"То, что происходит в Киргизии — ее чисто внутреннее дело. Со своей стороны, мы можем только пожелать, чтобы ситуацией не воспользовались в своих деструктивных целях разно рода экстремистские силы. Я имею ввиду, прежде всего, так называемые спящие ячейки радикальных исламистов, тесно связанные с "Исламским государством"*. Надеюсь, что власти Киргизии ясно понимают опасность, которую они несут для общества, и не дадут им поднять голову. Киргизия всегда может рассчитывать в этом отношении на помощь России", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева , подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

* Террористическая организация, запрещенная в России.