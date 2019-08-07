Госдума обвинила Запад во вмешательстве в выборы РФ 

Лидеры парламентских фракций в Государственной думе РФ одобрили созыв внеочередного Совета Думы для создания рабочей группы, которая должна проанализировать попытки западных стран вмешаться в выборную кампанию в России. Об этом сообщает НСН.
Согласно предварительной договоренности, заседание состоится 19 августа.
Как заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, попытки вмешательства в российские выборы уже нашли документальное подтверждение. Так, на сайте посольства США в Москве имеется информация о всех маршрутах несогласованных акций, точках сбора, порядке финансирования.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал публикацию маршрутов акций на сайтах посольств зарубежных стран «дикостью» и «соревнованием по политическому ориентированию».
С мнением коллег согласился и лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. По его словам, внешнее вмешательство в выборную кампанию в России недопустимо.