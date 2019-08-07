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Памфилова дала совет Соболь 

Рамблер 21 минуту назад
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова рекомендовала незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь взыскать деньги, потраченные на проведение экспертизы подписей избирателей.
«У вас есть сейчас основания с кандидатом взыскать те почти четыре миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов, когда ни один уважающий себя эксперт не берется за эту работу», — сказала Памфилова представителю Соболь Александру Помазуеву в ходе заседания ЦИК.
После этого Помазуев начал выражать недовольство словами главы ЦИК и тем, что она, по его словам, не придерживается повестки заседания.
«Это мое право. Вот вы у себя, в вашей конторе, в вашей шарашке, будете заводить порядки», — ответила ему Памфилова.
Рабочая группа ЦИК ранее оставила жалобу Любови Соболь на признание подписей недействительными без удовлетворения. Для регистрации кандидатом Соболь не хватило 232 подписей. В подписных списках, предоставленных Любовтю Соболь, оказались умершие и несуществующие граждане.
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Политика , Видео , Элла Памфилова , Любовь Соболь , Мосгордума , Центризбирком России
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