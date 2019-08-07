Памфилова дала совет Соболь

«У вас есть сейчас основания с кандидатом взыскать те почти четыре миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов, когда ни один уважающий себя эксперт не берется за эту работу», — сказала Памфилова представителю Соболь Александру Помазуеву в ходе заседания ЦИК.

После этого Помазуев начал выражать недовольство словами главы ЦИК и тем, что она, по его словам, не придерживается повестки заседания.

«Это мое право. Вот вы у себя, в вашей конторе, в вашей шарашке, будете заводить порядки», — ответила ему Памфилова.

Рабочая группа ЦИК ранее оставила жалобу Любови Соболь на признание подписей недействительными без удовлетворения. Для регистрации кандидатом Соболь не хватило 232 подписей. В подписных списках, предоставленных Любовтю Соболь, оказались умершие и несуществующие граждане.