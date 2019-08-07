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Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов устарел, заявила Памфилова 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: пресс-центр ЦИК России
Процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела, после завершения кампании ЦИК будет настоятельно предлагать изменения в законодательство, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что с развитием технологий появляются новые возможности фальсификации подписей. От устаревшего механизма их сбора, по ее мнению, страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий.
"Это ужасно тяжелый, изматывающий труд, который никому из нас не приносит ни радости, ни удовлетворения. Я уже говорила, что у нас есть предложения, сейчас они у нас оформляются, приобретают более четкие контуры. И мы такой пакет предложений будем, скорее всего, предлагать нашим законодателям после избирательной кампании", — подчеркнула Памфилова
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Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России
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