Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов устарел, заявила Памфилова

Процедура сбора подписей в поддержку кандидатов устарела, после завершения кампании ЦИК будет настоятельно предлагать изменения в законодательство, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова

"Чем больше мы рассматриваем жалоб, связанных с процедурой сбора и проверки подписей, тем больше у нас зреет уверенность, что этот механизм надо очень серьезным образом пересматривать. С учетом целого ряда параметров, с учетом того, что жизнь меняется, отношения в обществе", — сказала Памфилова на заседании ЦИК.

Она отметила, что с развитием технологий появляются новые возможности фальсификации подписей. От устаревшего механизма их сбора, по ее мнению, страдают и избиратели, и сами кандидаты, и члены избирательных комиссий.